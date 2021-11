공민지 인스타그램

그룹 투애니원 출신 공민지가 독보적인 매력으로 시선을 강탈했다.공민지는 29일 자신의 인스타그램에 "뭐라고 말하는지 맞춰봐~ Can you guess what I’m saying? #힌트 #12 #comingsoon"이라는 글과 함께 짤막한 영상을 게재했다.영상 속 공민지는 눈화장에 잔뜩 힘을 준 특유의 메이크업을 선보이고 있다. 특히 공민지는 꽃받침 포즈로 사랑스럽고 치명적인 매력을 드러내 눈길을 끌었다.공민지는 2009년 2NE1으로 데뷔해 뜨거운 인기를 얻었다. 2016년 해체 이후 솔로로 활동 중이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr