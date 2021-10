방탄소년단 정국 틱톡 #jungkook 750억뷰 돌파 '역대 전세계 개인 1위'

방탄소년단(BTS) 정국이 틱톡(TikTok)에서 '#jungkook' 으로 750억뷰를 돌파하면서 소셜 제왕의 초강력 존재감을 과시했다.최근 정국은 글로벌 쇼트폼 비디오 플랫폼 틱톡에서 자신의 고유 명사 개인 해시 태그 '#jungkook' 하나만으로 750억뷰를 넘어서는 비교 불가 특급 인기를 증명했다.'#jungkook'은 지난달 29일 740억뷰를 달성한데 이어 5일 만인 4일 750억을 돌파했다.또 지난 달 9일 700억뷰 달성했고 25일 만에 50억뷰가 상승하는 압도적인 인기를 보여줬다.특히 '#jungkook'은 역대 전 세계 개인 인물 해시 태그 중 '최초' 750억뷰를 돌파하며 해당 플랫폼에서 개인 인물 조회수 1위를 기록하는 막강한 '정국 파워'를 자랑했다.또 6일 기준, '#jungkook'을 포함한 정국 관련 최다 조회수를 띄는 '#jk'는 274억뷰, '#jeonjungkook'은 110억뷰, jungkookie는 21억뷰, btsjungkook은 21억뷰 등 상위 Top 5 해시 태그의 합산 조회수는 무려 1200억뷰에 달한다.틱톡에서 7월 3일 'breakin into ur heart like that #jungkook...' 라는 글과 함께 게재된 정국의 'Butter' 직캠 영상이 최근 7000만뷰를 넘어서며 뜨거운 인기 고공 행진을 이어가고 있다.해당 영상은 공식 계정이 아닌 틱톡커가 올린 영상임에도 990만 '좋아요', 17만 3000이상의 '공유', 11만 5000 이상의 '댓글'을 얻는 등 폭발적인 반응을 나타냈다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr