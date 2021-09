'스테디 셀러’ 방탄소년단 지민 ‘세렌디피티’ 4주년 축하물결 ‘韓 1위+전세계 1위

방탄소년단(BTS) 지민의 아름다운 솔로곡 ‘세렌디피티’(serendipity)가 4주년을 맞이해 전세계1위 한국1위 및 17개국 1위로 온라인 축하 물결을 일으켰다.2017년 9월 5일에 발표한 방탄소년단 앨범 ‘러브 유얼셀프’(LOVE YOURSELF) 시리즈 중 첫 앨범 ‘승(承) 허(Her)’의 인트로(intro)가 바로 지민의 유명한 솔록곡 ‘세렌디피티’(intro:Serendipity)다.방탄소년단의 인트로는 랩라인의 솔로곡으로만 이루어졌지만 그 고정관념을 깨고 지민이 보컬로는 처음으로 인트로를 맡아 ‘LOVE YOURSELF’ 앨범 시리즈 성공과 함께 방탄소년단이 세계적 그룹으로 크게 성공하게 된 견인차 역할을 톡톡히 해냈다.‘세렌디피티’는 2017년 뮤직비디오 공개 당시 포털사이트 네이버와 트위터 전 세계 실시간 트렌드 1위를 차지할 정도로 크게 화제였다.인기를 보여주듯 '세렌디피티' 뮤직비디오는 2019년 5월 16일 방탄소년단 컴백 트레일러 뮤직비디오와 솔로곡들 가운데 첫 1억 뷰 돌파했다.이는 방탄소년단 노래 중 19번째 1억 뷰로써 한국 가수 최다 1억 뷰로 기록되며 영광스러운 기록을 팀에 남기게 됐다.서정적인 멜로디와 상징적인 의미의 가사들이 지민의 감성적이고 매력적인 보이스와 어우러져 아름다운 곡으로 완성된 ‘세렌디피티’는 지민의 환상적 퍼포먼스와 함께 매 공연마다 큰 화제였다.미국의 전설적인 알앤비 그룹 보이즈 투맨의 숀 스톡맨은 한국어로 풀 커버 했으며, 최고의 알앤비 스타 칼리드는 “듣는 것을 멈출 수 없는 곡”이라며 3년이 넘도록 애정을 표현했고, 세계적인 DJ이자 음악 프로듀서인 ‘알렌 워커’의 스포티파이 플레이리스트에 오르기도 했다.지난해 '애플뮤직' 선정 '방탄소년단 데뷔 7주년 특별 플레이리스트'에 멤버 중 유일하게 '세렌디피티(Intro : Serendipity)'와 '라이(Lie)' 2곡의 솔로곡이 선정되기도 했다.지난 1월 11일 스포티파이에서는 한국 솔로곡 최초로 2억 스트리밍을 넘은 세렌디피티(Intro+Full Length Edition)는 9월 3일 스포티파이에서 각각 1억 5577만 + 9418만 스트리밍을 기록, 전체 2억 4995만 스트리밍이라는 대기록 행진 중이다.4일에는 베네수엘라 아이튠즈 차트에 ‘세렌디피티’(Serendipity Full Length Edition)가 44번째 국가 1위를 차지하며 4년이 지난 현재까지도 세계인의 사랑을 받고있다.세렌디피티’ 4주년에 전세계 팬들이 동시 다발로 축하 물결을 이뤄 전세계 실시간 트렌드 1, 2위를 순식간에 점령했다.#4YearsWithSerendipity 와 #세렌디피티4주년축하해 가 트렌딩되었으며 미국 5위에 JIMIN OUR SERENDIPITY 가 올랐다.한국에서도 단 10분만에 1위로 세렌디피티4주년축하해 가 오르고,JIMIN OUR SERENDIPITY, 나의 천사, 나의 세상, 세렌 4주년이 한국의 트렌드를 동시 장악했다.45개 이상 50개국 가까운 나라에서 9개의 키워드로 76개 이상 트렌딩되며, 전세계와 한국을 비롯 17개 나라에서 1위를 차지하는 국제적 화제를 일으켰다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr