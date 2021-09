방탄소년단 정국 , 셀카 의상 '순식간에 품절'→전세계 실트 1위+88개국 실트 '트위터' 장악

방탄소년단(BTS) 정국이 셀카 속에서 입은 의상이 품절로 이어지는 '정국 효과'의 강력한 파급력이 또 한번 증명됐다.지난 31일 오전 정국은 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에 방문해 "아미 잘 있죠?! 여러분 곧 제가 생일인데요..! 혹시 저에게 하고 싶은 말들이 있었다면 남겨주세요!(노래가사처럼)"이라는 글과 함께 셀카를 게재했다.해당 셀카 속 정국은 정면을 향해 꿀 떨어지는 미소와 귀여운 손가락 하트를 날리며 달달한 무드를 풍기면서 팬심을 설레게 했다.정국은 맑고 투명한 피부로 청초미와 과즙미 넘치는 상큼한 매력을 한껏 발산하면서 선이 굵은 예쁜 이목구비로 러블리한 꽃미남의 자태를 뽐내 시선을 사로잡았다.더불어 눈썹 피어싱과 함께 개성 넘치고 힙하게 소화한 레드, 블루 등이 화려하게 섞여있는 정국이 입은 후드티에도 이목이 집중됐다.이후 해당 후드티가 뜨거운 관심을 받으며 15분 만에 온라인 쇼핑몰 'Why are you here.....?'에서 품절됐다.이에 정국이 입은 후드티 브랜드 'Children of the discordance'은 인스타그램스토리에 정국의 팬계정이 "Children of the discordance-Hand Dyeing Hoodie D를 입은 최근 정국이 위버스 셀카&그것은 현재 품절' 이라고 게재한 게시물을 캡처해 올리며 품절을 알렸다.이를 본 팬들은 "언제쯤 정국이랑 커플티 입을 수 있는 거야ㅜㅜ" "재입고 안되나요? 제발 사고 싶다ㅠㅠ" "이쯤되면 품절의 신 전정국♥" "뭐든 품절시키는 정국 파월~" "정국 효과 하루도 쉬지 않네" "생일 전에 와서 노래 선물 예고하는 거야?" "내 머릿 속엔 전정국 사랑해만 생각나" "정국이 한테 할 말은 이틀 밤을 세워도 모자라" "와 잘생김 실화? 광채가 뿜어져 나와" 등 반응을 나타냈다.당일 정국이 위버스를 방문한 약 10분 후 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터의 월드와이드(전세계) 트렌드에 'JUNGKOOK'이 1위로 오르는 폭발적인 인기가 나타났다.또 트위플 재팬 1위, '노래가사', '우리 정국', 'jungkook', '정구기 생일' 등이 한국 실시간 트렌드 1, 3 ,18, 27위, 'JUNGKOOK, 'jungkook' 이 미국, 영국, 싱가포르, 캐나다 1위를 비롯해 총 88개 국가에서 랭크되는 등 트위터를 장악했고트윗량 200만을 넘는 언급량을 보이며 당일 뜨거운 주목을 받았음을 증명했다.한편 같은 날 정국은 위버스에 "여러분 저 아직 생일 아니예요... ㅋㅋㅋlol 여러분 제 의도를 파악을 잘 하셔야해요..!ㅎㅎ 생일과 상관 없이 평소에 전하고 싶었던 말을 "가사" 처럼 몇 문장 적어주세요ㅎㅎ"라고 게재했고 이어서 "댓글 계속 읽는데 힐링 되는구만...♡"이라고 또 다시 덧붙였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr