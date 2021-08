배우 한예슬이 근황을 전했다.한예슬은 10일 자신의 인스타그램에 'ME AND MY FRIENDS #catchmeinla' 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 환하게 미소 지으며 포즈를 취하고 있는 한예슬의 모습이 담겼다.한예슬은 10살 연하의 남자 친구 류성재와 공개 연애 중이다. 최근 개인 일정으로 함께 미국 LA로 출국했고 지난 9일 인천국제공항을 통해 귀국했으며 2주간 자가격리에 들어갔다.사진=한예슬 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr