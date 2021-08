방탄소년단 정국 솔로곡 '비긴' 2일 연속 美아마존 음원 '판매량 1·2위' 석권

방탄소년단(BTS) 정국의 솔로곡 'Begin'(비긴)이 2일 연속 미국 아마존에서 판매량 1, 2위를 동시 석권했다.지난 9일(한국시간) 정국의 솔로곡 'Begin'이 세계 최대 전자상거래 온라인 쇼핑몰 아마존 미국 사이트에서 음원 전체(베스트셀러 인 송) 부분 1, 2위를 차지했다.'Begin'은 아마존 인터내셔널 부분에서도 1, 2위를 동시에 휩쓸었다. 아마존 음원 전체와 인터내셔널 부분 1위에는 2017년 2월 13일 발표한 'YOU NEVER WALK ALONE' 앨범에 수록된 'Begin'이 올랐고 2위는 2016년 10월 10일 발매한 정규 2집 'WINGS' 앨범에 수록된 'Begin'이 차지했다.하루 전날인 8일에도 해당 'Begin' 2곡이 아마존 음원 전체와 인터내셔널 부분 1, 2위에 동시에 올라 2일 연속 1, 2위에 줄 세우기 중이다.또 9일 정국의 자작곡 'Stay'(스테이)는 아마존 인터내셔널 부분 12위에 랭크되기도 했다.'Begin'은 정국이 15세에 상경해 형들과 함께 꿈을 이룬 이야기와 형들에 대한 애정이 담겨진 곡이다. 정국은 특유의 팝 보이스와 감미로운 음색 그리고 감성 보컬로 내면 깊은 곳에 차오르는 감정을 서정적이고 함축적인 'Begin'의 가사와 함께 풀어내 깊은 여운을 안긴다.한편 'Begin'은 9일 미국 아이튠즈 Top 50 차트에 48위로 재진입했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr