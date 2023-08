AKMU / 사진제공=YG엔터테인먼트

AKMU의 네 번째 싱글 타이틀곡 'Love Lee' 뮤직비디오 티저가 17일 최초 공개됐다.신곡 콘셉트를 엿볼 수 있는 영상과 후렴구 일부가 담긴 만큼 큰 관심이 쏠린다. 도입부의 리드미컬한 비트가 듣는 이들의 귀를 단번에 사로잡은 가운데, 이찬혁과 이수현의 매력적인 음색으로 완성된 멜로디는 기분 좋은 미소를 짓게 했다.곡의 매력을 극대화하는 사랑스러운 노랫말도 인상적이다. 'So lovely day so lovely / Errday with you so lovely'라는 톡톡 튀는 표현이 강한 중독성을 선사한다.YG 측은 "'Love Lee'는 밝고 청량한 에너지가 돋보이는 곡"이라며 "과거 AKMU 특유의 재기발랄한 감성에서 더 나아가 더욱 성장한 이들의 음악을 만나볼 수 있으니 기대해 달라"고 전했다.아울러 영상에는 다채로운 색감 속 AKMU의 유쾌한 매력이 물씬 풍겨 눈길을 끌었다. 이수현은 큐피드로 변신해 이찬혁의 프로포즈를 도와주는가 하면, 복면을 착용한 이들이 'HEART BANK'라는 공간에서 무언가를 훔쳐 달아나는 이야기가 펼쳐져 호기심을 자극했다.한편 AKMU의 네 번째 싱글 [Love Lee]는 오는 8월 21일 오후 6시 발표되며, 'Love Lee'와 '후라이의 꿈' 총 2곡이 담겼다. 지난 2021년 컬래버레이션 앨범 [NEXT EPISODE] 발매 이후 약 2년 만의 컴백이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr