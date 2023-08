에스파 / 사진제공=SM엔터테인먼트

에스파(aespa)가 해외 아티스트 사상 데뷔 이후 최단기간(2년 9개월) 일본 도쿄돔에 입성했다.에스파는 8월 5~6일 양일간 일본 도쿄돔에서 ‘aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’ in JAPAN -Special Edition-’(에스파 라이브 투어 2023 ‘싱크 : 하이퍼 라인’ 인 재팬 -스페셜 에디션-)을 개최했다. 이번 공연은 전석 매진을 기록함은 물론, 현지 팬들의 폭발적인 요청에 힘입어 시야제한석까지 추가 오픈, 이틀간 총 9만 4천명 관객을 동원했다.에스파는 지난 3월부터 5월까지 오사카, 도쿄, 사이타마, 나고야 등 일본 4개 지역에서 펼쳐진 총 10회 공연을 모두 매진시킨 것에 이어 이번 도쿄돔 공연으로도 막강한 티켓 파워를 입증했다. 이는 일본에서 정식 데뷔도 하지 않은 시점에 이뤄낸 기록이다.이번 도쿄돔 공연은 앞서 진행된 단독 콘서트 ‘SYNK : HYPER LINE’을 한층 업그레이드한 스페셜 에디션 버전으로, 신곡 'Spicy'(스파이시)와 ‘Welcome To MY World’(웰컴 투 마이 월드), EDM으로 편곡한 버전의 'Hold On Tight'(홀드 온 타이트) 등 신곡 무대부터 규모감 있는 LED 모니터와 리프트, 무빙 스테이지, 이동차 등의 연출이 추가됐다.카리나의 파워풀한 퍼포먼스가 돋보인 'Menagerie'(메나쥬리), 닝닝의 색다른 매력을 만나볼 수 있었던 'Wake up'(웨이크 업), 윈터가 부른 보아의 ‘Shine We Are!’(샤인 위 아) 커버, 지젤이 도쿄돔 공연을 위해 직접 쓴 자작곡 ‘Keep Goin’’(킵 고잉) 등 솔로곡 무대까지 약 3시간 동안 총 28곡을 선사했다.에스파는 공연을 마치며 “에스파의 세상에 와주셔서 정말 감사드린다. 앞으로도 여러분에게 많은 사랑을 받는 에스파가 될 수 있도록 더욱 열심히 하겠다”며 벅찬 소감을 전했다.에스파는 오는 8월 13일 LA를 시작으로 미국과 남미, 유럽 지역 총 14개 도시에서 월드 투어를 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr