제로베이스원 / 사진제공=웨이크원

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 데뷔곡으로 음악방송 3관왕에 올랐다.지난 10일 첫 번째 미니앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)’를 발매한 ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 25일 방송된 SBS M·SBS FiL ‘더쇼’에서 타이틀곡 ‘In Bloom (인 블룸)’으로 2주 연속 1위 트로피를 들어올렸다.ZEROBASEONE은 “‘더쇼’에서 두 번째 1위를 하게 돼 영광이다. 제로즈(ZEROSE, 공식 팬클럽명)분들께 보답할 수 있도록 앞으로도 열심히 활동할 테니 많은 관심과 사랑 부탁드린다”라는 기쁨의 소감을 전했다.이날 ZEROBASEONE은 수록곡 ‘우주먼지 (and I)’와 타이틀곡 ‘In Bloom’ 무대를 연달아 선보였다. 아홉 멤버는 ‘우주먼지 (and I)’로는 소년의 풋풋한 마음을, ‘In Bloom’으로는 아직은 불완전하고 미숙하지만 ‘너’를 향한 아름답고 의미 있는 첫걸음을 내딛겠다는 의지를 표현했다.ZEROBASEONE은 내달 15일 서울 구로구 소재 고척스카이돔에서 팬콘서트 ‘2023 ZEROBASEONE FAN-CON’을 개최한다. 이들은 선예매 티켓 오픈과 동시에 1만 8천석을 초고속으로 매진시키며 ‘글로벌 메가 루키’임을 다시 한번 증명했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr