보이그룹 세븐틴의 '록 위드 유'(Rock with You) 뮤직비디오의 유튜브 조회수가 1억 건을 넘어섰다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 26일 밝혔다.이 뮤직비디오는 지난 25일 오후 7시39분께 조회수 1억건을 돌파했다.이로써 세븐틴은 '울고 싶지 않아', '박수', '아주 나이스', 'HOT', '레프트 앤드 라이트'(Left & Right), '손오공'에 이어 통산 7번째 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.이 중 '울고 싶지 않아'는 2억회 이상의 조회수를 기록하고 있다.'록 위드 유'는 세븐틴이 2021년 10월 발매한 미니 9집 '아타카'(Attacca)의 타이틀곡이다. 사랑하는 상대와 언제나 함께하고 싶은 마음을 에너지 넘치는 멜로디와 강렬한 퍼포먼스로 표현했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr