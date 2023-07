그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE/성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)가 10일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 첫 번째 미니앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.타이틀곡 'In Bloom (인 블룸)'은 끝이 있기에 더욱 아름답고 의미 있는 첫걸음을 내딛는 제로베이스원이 아직은 불완전하고 미숙하지만 '너'를 향해 달려가겠다는 의지를 표현.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr