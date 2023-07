미래소년 / 사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

미래소년(MIRAE)이 티저 이미지를 공개했다.미래소년(이준혁, 리안, 유도현, 카엘, 손동표, 박시영, 장유빈)은 지난 8~9일 공식 SNS에 미니 5집 'Boys will be Boys'(보이즈 윌 비 보이즈)의 'MVP' 버전 개인 티저 이미지를 업로드했다. 사진 속 미래소년은 캐주얼한 스타일링과 함께 소년미를 발산했다.앞서 트레일러 영상을 통해 맑고 청초한 비주얼을 자랑한 미래소년은 티저 이미지를 통해 에너제틱한 면모까지 아우르며 폭넓은 콘셉트 소화력을 입증했다.미래소년은 미니 5집 'Boys will be Boys'를 통해 전작 'Ourturn(아워턴)'을 잇는 '소년' 시리즈의 두 번째 페이지를 그려낸다.오는 19일 발매.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr