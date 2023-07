제로베이스원, 오늘(10일) 데뷔 앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE’ 발매… K팝 5세대 포문 연다

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 K-POP 5세대 포문을 힘차게 연다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(10일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)’를 발매하고 가요계에 첫발을 내디딘다.‘YOUTH IN THE SHADE’는 이 시대 청춘의 모습 즉, 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 담고 있는 앨범이다. 글로벌 팬덤의 선택으로 하나가 된 ZEROBASEONE은 찬란한 비주얼과 뚜렷한 개성으로 당찬 출사표를 던지며 ‘찬란한 시작’을 예고한다.타이틀곡 ‘In Bloom (인 블룸)’은 빈티지한 감성과 트렌디함이 공존하는 드럼 앤드 베이스 장르로, 데뷔 앨범의 정체성을 고스란히 담고 있는 곡이다. 끝이 있기에 더욱 아름답고 의미 있는 첫걸음을 내딛는 ZEROBASEONE이 아직은 불완전하고 미숙하지만 ‘너’를 향해 달려가겠다는 의지를 표현했다. 세계적인 밴드 A-Ha의 ‘Take On Me’의 메인 리프를 오마주해 질주하듯 빠른 템포로 전개되는 후크로 청량하고 경쾌한 무드를 고조시켰고, 느리게 이어지는 멜로디와 보컬로 청춘 이면의 무게를 더했다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 목표를 향해 끊임없이 도전하는 아홉 멤버의 모습이 담긴다. 짙은 어둠 속에서 더욱더 찬란히 빛나는 청춘의 도전적이면서도 진취적인 매력은 물론, 청량함을 가득 머금은 ZEROBASEONE의 에너제틱한 퍼포먼스도 관전 포인트다. 게임 화면을 연상케 하는 다양한 CG 효과 역시 보는 재미를 더할 것으로 기대된다.이외에도 데뷔 앨범에는 ZEROBASEONE의 시작을 알리는 곡인 ‘Back to ZEROBASE’를 비롯, 정상을 향해 가겠다는 의지를 담은 ‘New Kidz on the Block’, 소년의 풋풋한 마음을 표현한 ‘우주먼지 (and I)’, ZEROBASEONE만의 이야기를 써 내려가겠다는 희망의 메시지를 그린 ‘Our Season’, 팬들을 향한 감사한 마음을 담은 장하오의 솔로곡 ‘Always’ 등 다채로운 장르의 총 6개 트랙이 수록됐다.ZEROBASEONE은 데뷔 전부터 전 세계 음악팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 이들의 데뷔 앨범은 예약 판매 13일 만에 선주문량 108만 장을 넘어서며 ‘메가 루키’ 탄생을 예고했다. 앞서 예약 판매 단 5일 만에 역대 K-POP 그룹의 데뷔 앨범의 선주문량 최다 기록을 갈아치운 만큼 과연 ZEROBASEONE이 데뷔 그룹 최초로 밀리언셀러에 달성할 수 있을지 이목이 쏠린다.한편, ZEROBASEONE은 오늘(10일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 데뷔 앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE’를 발매한다. 같은 날 오후 8시에는 Mnet 데뷔쇼 ‘ZEROBASEONE DEBUT SHOW:In Bloom (제로베이스원 데뷔쇼:인 블룸)'으로 팬들을 만난다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr