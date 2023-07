투모로우바이투게더, 日 정규 2집 'SWEET' 발매 기념 쇼케이스 성공적 개최

그룹 투모로우바이투게더가 일본 정규 2집 발매와 동시에 오리콘 차트 정상을 밟았다.일본 오리콘이 지난 4일 발표한 차트에 따르면, 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 일본 정규 2집 'SWEET'는 발매 첫날 21만 6,257장 팔리며 데일리 앨범 랭킹(7월 4일 자) 1위로 직행했다. 첫날 판매량을 보면 이 앨범은 일본 정규 1집 'STILL DREAMING'(6만 1,074장)의 3배 이상 팔려 투모로우바이투게더의 현지 영향력이 크게 확대됐음을 방증한다.'SWEET'는 일본 주요 음원 사이트인 라인 뮤직의 실시간 앨범 차트에서도 1위를 찍었다. 앞서 이 앨범의 타이틀곡 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]'는 지난달 28일 선공개 직후 라인 뮤직에서 실시간과 일간 송 차트 최상위권에 랭크됐고, 주간 뮤직비디오 차트에서는 1위로 직행했다.한편, 투모로우바이투게더는 지난 5일 오후 일본 도쿄의 롯폰기힐즈 아레나에서 'SWEET' 발매 기념 쇼케이스를 개최하고 사전 추첨을 통해 선정된 약 1천 명의 팬들과 만났다. 다섯 멤버는 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]'와 수록곡 'Hydrangea Love' 무대를 펼쳐 현장 분위기를 끌어올렸다.투모로우바이투게더는 신보 및 최근 성황리에 개최한 첫 돔 공연에 대해 MC와 짧은 대화도 가졌다. 수빈은 지난 1~2일 일본 교세라 돔 오사카에서 펼친 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN'에 대해 "'이렇게 많은 분들이 모여 주셨구나'라는 생각에 정말 기뻤다. 모아(MOA) 분들과 함께 생방송으로 진행됐던 음악 프로그램에 나온 것도 감명 깊었다"라고 소회를 밝혔다.신보 이야기에서 태현은 "모아 분들과의 많은 추억이 담긴 곡들도 수록돼 의미가 남다른 앨범"이라고 'SWEET'를 소개했고, 휴닝카이와 범규는 타이틀곡 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]'에 대해 각각 "거부할 수 없는 악마의 유혹에 빠져드는 모습을 표현한 곡이다.'Gimme gimme more, Gimme gimme more'라는 가사에 맞춘 포인트 안무도 함께 즐겨 달라", "빠른 속도의 일본어 가사에 도전했다. 이 부분에도 주목해 들어 주시면 좋겠다"라고 당부했다. 연준은 "('Hydrangea Love'를 처음 들었을 때) 아름다운 멜로디가 인상적이었다. 사랑 이야기를 수국에 비유한 노랫말에 감동받았던 기억이 난다"라고 말했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr