방탄소년단 지민, 하성운, 강다니엘, 정동원, 김호중, 황민현(왼쪽 위부터 시계 방향으로) /사진=텐아시아 DB

국가별 최고의 K-Drama OST 아티스트는 누구일까.오는 6월 5일까지 텐아시아 주최 'Best Artists of K-Drama with TTA' 예선 투표가 진행된다. 이어 6월 7일부터 20일까지 결선 투표를 진행하고, 6월 21일에 최고의 K-Drama OST 아티스트가 발표된다.'Best Artists of K-Drama with TTA'는 국가별 최고의 K-Drama OST를 선정, K-Drama의 위상을 드높이는데 기여한 아티스트를 대상으로 진행하는 스페셜 투표 시상식이다. 지난해에는 방탄소년단 진이 최고의 아티스트로 선정됐다.'Best Artists of K-Drama with TTA'의 후보는 2022년 4월부터 2023년 3월까지 1년간 방영된 한국 드라마 OST 참여 아티스트 중 아챔차트 기준 상위 팀 및 셀럽 챔프 인기 등록순 상위 셀럽이다.후보에는 강다니엘, 방탄소년단 지민·하성운, 스트레이 키즈 승민, 슈퍼주니어 규현, 엑소 디오, 엑소 수호, 세븐틴 승관, NCT 태일, NCT 도영, 갓세븐, 황민현, 소녀시대 태연, 정동원, 김호중, 이승윤 등이 이름을 올렸다.투표는 한국을 비롯해 태국, 중국, 일본, 인도네시아, 멕시코, 말레이시아, 필리핀, 영국, 미국까지 10개국에서 진행된다. 매일 유저별 100회씩 투표가 가능하다. 국가별 예선을 진행하며 각국에서 우승한 TOP 10 아티스트가 최종 본선에 진출, 결선 우승자를 선정한다.투표 기간 인증샷 이벤트를 진행한다. TTA 대표 해시태그를 포함해 트위터에 투표 인증샷을 게재한 유저 중 추첨을 통해 TTA 투표권 100회권을 증정한다.예선 1위를 차지한 아티스트는 해당 국가 '베스트 K-Drama OST 아티스트' 온라인 특집 기사를, 결선 1위에 오른 아티스트는 '글로벌 K-Drama OST 아티스트' 온라인 특집 기사 및 특별 감사패 제작 및 전달받을 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr