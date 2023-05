사진=브랜뉴뮤직 제공

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : LOST'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.브랜뉴뮤직은 12일 자정 AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 오는 29일 발매되는 7TH EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개하며 시선을 사로잡았다. 사진 속 AB6IX 멤버들은 신비롭고 스산한 분위기가 느껴지는 공간에서 각자만의 몽환적인 매력을 뽐냈다.개인 사진에서 전웅은 무언가를 회상하는 듯한 아련한 표정과 흰색 셔츠 착장으로 특유의 청초함을 강조했고 김동현은 젖은 헤어 스타일에 강렬한 눈빛이 더해져 완벽한 비주얼을 완성했다. 박우진은 감성 깊은 눈매로 독보적인 분위기를 발산했으며, 화려한 이어 커프를 착용한 이대휘는 시크한 세련미로 팬들을 매료시켰다.특히 이번 앨범 콘셉트 포토는 무빙 버전으로도 선보여져 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다. 분위기 가득한 첫 번째 콘셉트 포토를 시작으로 본격적인 새 앨범 프로모션에 돌입한 AB6IX는 앞으로 스토리 필름, 트랙리스트, 스페셜 비디오 티저 등 다채로운 콘텐츠를 선보이며 컴백 기대감을 더할 예정이다.한편 AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 일곱 번째 EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'는 오는 29일 오후 6시에 발매된다. 현재 각종 온라인 음반 사이트에서 예약 판매가 진행 중이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr