사진=큐브 엔터테인먼트 제공

(여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 2023년 월드 투어에 나서며 글로벌 행보를 이어간다.27일 오후 (여자)아이들은 월드투어 `2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY]`의 포스터와 월드투어의 첫 공연 지역인 서울 공연의 티저 포스터를 공개했다.공개된 포스터 일정에 따르면 (여자)아이들은 오는 6월 17일~18일 양일간 서울 잠실 실내체육관에서 월드투어의 화려안 포문을 연다. 서울을 시작으로 타이페이, 방콕, 홍콩, 샌프란시스코, LA, 달라스, 뉴욕, 애틀란타, 시카고까지 총 10개 지역에서 글로벌 팬들을 만날 예정이다.여기에 'AND MORE' 이라는 문구도 함께 적혀 있어 더 많은 지역의 콘서트 일정이 추가될 수 있음을 기대하게 했다.앞서 (여자)아이들은 오는 5월 15일 신보 'I feel'(아이 필)의 컴백을 알렸으며, 전곡 작사·작곡에 멤버들이 직접 참여하며 자체 프로듀싱 아이돌의 컴백을 기대케 했다.한편, (여자)아이들의 월드투어 '2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY]'는 오는 6월 17일 서울 잠실 실내체육관에서 막을 올린다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr