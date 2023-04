도재정 / 사진=SM엔터테인먼트 제공

NCT 도재정(에스엠엔터테인먼트 소속)이 첫 미니앨범 ‘Perfume’(퍼퓸)으로 써클차트 2관왕을 차지하며 인기 행진을 이어가고 있다.NCT 도재정은 오늘(27일) 발표된 써클 주간 차트(4월 16~22일)에서 첫 미니앨범 타이틀 곡 ‘Perfume’으로 다운로드 및 BGM 차트 1위를 기록, 음원 부문 2관왕에 올라 음악 팬들의 뜨거운 관심을 다시 한번 실감케 했다.더불어 이번 앨범은 역대 K팝 유닛 초동(발매 후 첫 일주일 판매량) 1위 기록을 경신함은 물론, 국내 음반 및 음원 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 18개 지역 1위 등 각종 차트를 석권하며 NCT 도재정의 강력한 파워를 입증했다.NCT 도재정 첫 미니앨범 ‘Perfume’은 동명의 타이틀 곡 ‘Perfume’을 비롯해 ‘Kiss’(키스), ‘Dive’(다이브), ‘Strawberry Sunday’(스트로베리 선데이), ‘후유증 (Can We Go Back)’, ‘안녕 (Ordinary)’ 등 사랑을 테마로 한 총 6곡이 수록되어 많은 사랑을 받고 있다.한편, NCT 도재정은 금일 오후 6시 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 타이틀 곡 ‘Perfume’ 무대를 선사한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr