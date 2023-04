사진제공=YPC, 유니버설뮤직

가수 조용필이 정규 20집으로 가는 두 번째 발걸음을 내디뎠다.소속사 YPC와 발매사 유니버설뮤직 코리아에 따르면 조용필은 정규 20집에 수록될 신곡을 담은 EP를 오늘(26일) 오후 6시에 공개한다.[Road to 20-Prelude 2(로드 투 트웬티-프렐류드 투)]의 작품명에서도 알 수 있듯 올해 말 발매를 계획 중인 정규 20집으로 가는 두 번째 여정을 가리킨다.이번 EP에는 신곡 ‘Feeling Of You’, ‘라’를 비롯해 지난해 발매한 ‘찰나’, ‘세렝게티처럼’까지 총 4곡이 수록됐다.이번 신곡에서도 트렌디한 글로벌 스탠다드를 놓치지 않는 조용필의 기민함이 보인다. 티저로 먼저 대중 앞에 모습을 드러낸 ‘Feeling Of You’는 캐치한 가사와 멜로디가 돋보이는 신스팝 장르의 곡이다. 이번에 새로이 공개되는 신곡 ‘라’는 조용필이 처음으로 시도하는 프로그레시브 하우스 장르의 곡으로, 새로운 도전을 명민하게 ‘자기화’하는 아티스트의 능력을 보여준다.신곡에는 작사가 김이나가 참여했다. 지난 24일 티저로 공개돼 팬들의 기대를 한 몸에 받았던 영상은 ‘Feeling Of You’의 뮤직비디오 속 한 장면으로, 뮤직비디오 감독 추수가 제작했다. ‘Feeling Of You’ 뮤직비디오는 독특한 디자인과 감각적인 영상미를 접목한 애니메이션 형태로 제작됐다. 트렌디하면서도 한 편의 동화 같은 영상과 세대를 관통하는 조용필의 흡인력 있는 목소리가 조화를 이루며 시너지를 극대화했다.2013년 전국을 뒤흔들며 열풍을 일으킨 정규 19집 [Hello(헬로)] 이후 약 9년 만의 신곡이자 정규 20집을 향한 첫 여정 [Road to 20-Prelude 1]에 이어 이번 두 번째 여정 EP까지 정규 20집을 향한 기대가 치솟고 있다.조용필은 내달 13일 잠실종합운동장 올림픽주경기장과 5월 27일(토) 대구 스타디움 주경기장에서 ‘2023 조용필&위대한 탄생’ 콘서트로 팬들을 만난다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr