'하이틴'으로 돌아온 (여자)아이들, 전소연 업고 레전드 쓸까

그룹 (여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 통통 튀는 하이틴 콘셉트를 입고 돌아온다.큐브 엔터테인먼트는 26일 (여자)아이들의 공식 SNS 계정을 통해 미니 6집 'I feel'(아이 필)의 캐릭터 소개 영상을 공개했다.공개된 영상은 우기의 내레이션으로 시작, 파티에 참석한 다섯 명의 멤버들을 각각 조명하며 마치 한 편의 하이틴 영화를 연상시킨다.슈화, 민니, 미연까지 소개를 마친 우기는 소연을 의미심장하게 바라보며 "Should i just give her a make over?"(바꿔봐?)라고 말하며 영상이 끝나 궁금증을 자아냈다.앞서 (여자)아이들은 타이틀곡 '퀸카'(Queencard)를 포함해 총 6곡이 수록된 미니 6집 'I feel'(아이 필)의 트랙리스트를 공개, 전곡 작사·작곡에 멤버들이 직접 참여하며 자체 프로듀싱 아이돌의 컴백을 기대케 했다.한편, (여자)아이들은 지난 2022년 정규 1집 'I NEVER DIE'(아이 네버 다이)와 미니 5집 'I love'(아이 러브)를 발매해 각종 기록의 향연을 펼쳤다.이어 지난 1월 팬미팅을 성료, 오는 5월 15일 미니 6집 'I feel'(아이 필)로 컴백을 확정 짓고 2023년에도 활발한 활동을 예고했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr