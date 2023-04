사진=IST엔터테인먼트 제공

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 두 번째 월드투어 무대로 전세계 팬들과 다시 만난다.더보이즈는 오는 5월 19~21일 총 3일간, 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 월드투어 공연 'THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION(더보이즈 세컨드 월드 투어 : 제너레이션)'의 포문을 연다.더보이즈의 이번 투어는 5월 서울을 시작으로 일본 전역과 다수의 아시아 지역 등지를 우선적으로 계획되고 있다. 투어 개최도시 및 상세 일정은 추후 공지될 예정이며, 더보이즈를 기다리고 있는 글로벌 팬덤의 요청이 무수히 쏟아지고 있는 만큼 투어 규모는 점차 확대, 변동될 예정이다.지난해 데뷔 첫 월드투어 'THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE'을 개최하고 미주, 유럽, 아시아 11개 주요 도시를 찾은 더보이즈는 국내 대형 공연장으로 손꼽히는 KSPO DOME에서 피날레 무대를 장식했을 만큼 국내외 팬들의 뜨거운 성원을 한 몸에 받았다. 이후 8개월 여 만에 두 번째 월드투어 '제너레이션'으로 돌아오는 만큼 더보이즈의 이번 공연은 글로벌 K팝씬의 새로운 '세대'를 이끌 이들의 자신감 넘치는 무대와 에너지를 만나볼 수 있을 것으로 기대를 모은다.이처럼 깜짝 투어 소식을 알린 더보이즈는 24일 오후, 공식 SNS 등지를 통해 월드 투어의 첫 시작인 서울 공연의 공식 포스터와 티켓 오픈 공지를 게재하고 팬들의 기대감을 끌어올렸다.'더보이즈 세컨드 월드투어: 제너레이션' 서울 공연은 티켓 예매 사이트 예스24(YES24)를 통해 오는 28일 오후 8시 팬클럽 선예매와 5월 2일 오후 7시 일반 예매가 오픈된다. 특히 3일차인 21일 공연은 오프라인은 물론 온라인 유료 중계 서비스로도 동시에 만나볼 수 있을 것으로 더욱 큰 관심을 모으고 있다.한편, 더보이즈는 지난 2월 미니 8집 '비 어웨이크(BE AWAKE)'와 타이틀곡 '로어(ROAR)'를 발매하고 미국 빌보드, 글로벌 아이튠즈 앨범 차트 상위권 진입과 국내 음원차트에서도 두각을 나타내는 등 두터운 성장세를 다졌다. 또한 공중파 3사를 포함해 음악방송 1위 5관왕을 달성하는 등 음원, 음반, 음방, 글로벌 차트 모두에서 선전한 더보이즈는 현재 국내외를 오가는 바쁜 행보를 이어가고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr