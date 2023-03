NMIXX 실력·매력, 이렇게 또 보여주네…하이라이트 메들리 보이스 버전

그룹 NMIXX(엔믹스)가 순수 목소리로 화수분 보컬 매력을 선사했다.NMIXX는 오는 20일 미니 1집 'expérgo'(엑스페르고) 발매를 앞두고 공식 SNS 채널에 트레일러 영상, 트랙리스트 이미지 등 티징 콘텐츠를 순차 공개 중이다.3일 'NMIXX 1st EP 'expérgo' Highlight Medley Voice Only ver.'(엔믹스 첫 미니 앨범 '엑스페르고' 하이라이트 메들리 보이스 온리 버전)이 베일을 벗었다. 멤버 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진은 차곡차곡 쌓아 올린 화음으로 'Young, Dumb, Stupid'(영, 덤, 스투피드)부터 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스), 'PAXXWORD'(패스워드), 'Just Did It'(저스트 디드 잇), 'My Gosh'(마이 가쉬), 'HOME'(홈)까지 신보 여섯 트랙 전곡을 들려줬다.특히 이번 콘텐츠에는 올라운더 신예 NMIXX가 지닌 풍부한 음악적 잠재력이 빛났다. 높낮이가 다른 목소리가 하나의 악기처럼 고운 소리를 내고 환상적인 하모니가 완성돼 NMIXX만의 특별한 케미가 돋보였다. 또 힙합과 동요를 넘나드는 ‘MIXX POP’(믹스팝), 업템포 R&B, 소프트 팝 등 각양각색 장르를 매력적으로 소화하며 폭넓은 음악 스펙트럼을 보여줬다.폭발적 가창력과 퍼포먼스 표현력으로 가요계 남다른 존재감을 펼치고 있는 이들이 데뷔 첫 미니 앨범 'expérgo'를 발표하고 다시 한번 도약할 것으로 기대를 모은다.'expérgo'의 타이틀곡 'Love Me Like This'는 스트리트 바이브 바운시 랩과 R&B 스타일 보컬 라인을 믹스(MIXX)한 곡이다. 세계적 프로듀싱팀 런던노이즈(LDN Noise)가 편곡을 맡아 신선한 시너지를 높였다. NMIXX는 국내외 팬들과 대중의 다양한 감각을 깨우는 활발한 컴백 활동을 펼칠 계획이다.한편 NMIXX는 3월 20일 오후 6시 미니 1집 'expérgo'를 발매한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr