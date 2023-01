임영웅 '다시 만날 수 있을까' 음원영상 1100만 뷰 돌파

가수 임영웅의 '다시 만날 수 있을까' 음원 영상이 1100만 뷰를 돌파했다.지난해 5월 2일 임영웅 공식 유튜브 채널에 공개된 '다시 만날 수 있을까'(If We Ever Meet Again) 음원 영상은 1월 16일 조회수 1100만 뷰를 넘어섰다.임영웅 정규 1집 'IM HERO' 타이틀곡 '다시 만날 수 있을까'는 가수 이적이 작사, 작곡하고 양시온이 편곡, 정재일이 스트링 편곡했다. 서정적인 가사, 편안한 멜로디에 임영웅의 감성적인 목소리가 어우러지며 임영웅 표 고품격 발라드곡을 완성했다.한편 지난해 임영웅은 전국투어 콘서트를 성료하고 연말 서울과 부산에서 앙코르 공연까지 성공적으로 마쳤다.앙코르 공연은 지난 14일 티빙에서 VOD 공개 되었다.그리고 임영웅은 오는 2월 11일과 12일 양일간 미국 LA 돌비씨어터에서 콘서트를 계획 중이며 3월에는 CGV에서 공연 극장판도 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr