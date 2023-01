방탄소년단 정국, 작사·작곡 참여 'Your Eyes Tell' 日레코드협회 1억 스트리밍 플래티늄 인증

방탄소년단(BTS) 정국이 작사, 작곡에 참여한 'Your Eyes Tell'(유어 아이즈 텔)이 플래티늄 인증 자격을 획득했다.2018년 발매한 '러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 Answer)'에 수록된 'Your Eyes Tell'은 일본 레코드 협회(The Recording Industry Association of Japan, RIAJ) 'RIAJ'에서 최근 스트리밍 플래티늄 인증 자격을 획득하는 막강한 음원 파워를 보여줬다.또 'RIAJ'의 스트리밍 플래티늄 인증은 최소 누계 1억회에 도달해야 획득할 자격이 있어 'Your Eyes Tell'의 뜨거운 인기를 엿보게 했다.'Your Eyes Tell'은 정국이 작사, 작곡에 참여했고 자신의 개인 믹스테이프에 수록될 곡이었다고 밝힌 바 있다.'Your eyes tell'은 방탄소년단이 처음으로 영화 OST에 참여한 곡으로 한국 영화 '오직 그대만'을 리메이크한 일본 영화 '너의 눈동자가 묻고 있다'의 주제가이기도 하다.정국은 'Your eyes tell'외에도 작곡에 참여한 일본어곡 'Flim Out'(필름 아웃)으로 'RIAJ'의 스트리밍 플래티늄 인증부터 'Euphoria'(유포리아)로 방탄소년단 솔로곡 중 '최초'이자 '유일'하게 'RIAJ'의 스트리밍 골드 인증 자격을 획득, 프로듀싱 곡 'Magic Shop'(매직샵)으로도 'RIAJ'의 스트리밍 골드 인증 자격을 획득했다.이와 함께 정국은 'Euphoria', 'Magic Shop'으로 미국 레코드 산업 협회(Recording Industry Association of America) 'RIAA'로부터 골드(50만 유닛 판매고) 인증 자격을 획득하기도 하는 등 솔로곡부터 프로듀싱 참여 곡까지 독보적인 커리어를 쌓아오고 있다.정국은 미국 싱어송라이터 찰리 푸스(Charlie Puth)의 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)로 K팝 가수로는 유일하게 미국 'RIAA'의 2022년 연말 '베스트 골드'를 수상하는 영예도 안았다.'Left and Right'는 세계 대중 음악계 지표로 통하는 미국 저명한 권위의 빌보드의 메인 싱글 차트 '핫 100'에 '17주 연속'으로 차트인했고, 'Flim Out'(필름 아웃)은 81위를 차지한 바 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr