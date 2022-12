방탄소년단 정국 월드컵 송 'Dreamers' MTV 아시아 차트 어택 '2주 연속' 1위

방탄소년단(BTS) 정국의 'Dreamers'(드리머스)가 초강력 음원 강자의 인기를 과시했다.최근 범아시아 음악 TV채널 'MTV 아시아'는 'MTV 차트 어택'(MTV Chart Attack)에서 정국의 '2022년 FIFA(피파) 카타르 월드컵' 공식 사운드트랙 'Dreamers'가 1위를 차지했다고 전했다.또 'MTV 아시아'는 'Dreamers'가 'MTV 차트 어택'에서 '2주 연속' 1위에 올랐다고 말했다.1위 'Dreamers'에 이어 2위로는 메간 트레이너(Meghan Trainor) 'Made You Look', 3위는 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 'Anti-Hero', 4위는 Joji(조지)의 'Die For You', 5위는 JVKE (제이크)의 golden hour가 올랐고 10위에 오른 샘 스미스(Sam Smith)의 'Unholy'(ft. Kim Petras)도 눈길을 끌었다.'Dreamers' 지난 주에 이어 세계적인 아티스트들의 곡을 제치고 정상에 오르며 막강한 음원 파워와 인기를 보여줬고 정국의 독보적인 아시아 영향력과 존재감도 느끼게 했다.앞서 'Dreamers'는 역대 월드컵 공식 사운드트랙 '최초'로 미국 빌보드(Billboard)의 디지털 송 세일즈 차트 1위를 비롯해 '2주 연속' 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위까지 휩쓰는 새 역사를 창조했다.'Dreamers'는 월드컵 송 사상 '최초'로 발매 첫날 글로벌 음원 플랫폼 '아이튠즈'(iTunes) 100개 국가 이상에서 1위를 차지했고 총 104개국 1위를 경신했다.더불어 'Dreamers'는 세계 최대 음원 플랫폼 '스포티파이'(Spotify)의 글로벌 차트에 역대 아시아 가수 솔로곡 '최고' 순위인 2위로 첫 진입하는 등 전세계 주요 음원 차트에서 '비교 불가'한 기록 행진을 이어가고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr