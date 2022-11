사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 몬스타엑스(MONSTA X) 기현이 팬들을 위해 준비한 특별한 무대를 선물했다.기현은 최근 몬스타엑스 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 'YOUTH'의 수록곡 'Where Is This love'스페셜 클립을 공개했다.'Where Is This Love'은 멤버 형원이 기현을 위해 직접 작사, 작곡한 곡으로 의미를 더했다.영상 속 기현은 도심 속 해지는 노을을 배경으로 ‘Where Is This love(웨어 이즈 디스 러브)’ 무대를 시작했다. 기현은 깔끔한 베이지 계열의 남방에 블랙 팬츠를 매치한 댄디한 모습으로 팬들의 설렘을 자극했다.피아노 사운드에만 맞춘 기현의 목소리는 감미로운 목소리, 시원하게 뻗는 고음과 폭발적인 성량이 인상적이다. 특히 따뜻한 색감이 돋보인 영상에서 기현의 비주얼과 섬세한 보컬을 감각적으로 동시에 담아 이목을 집중시켰다.한편 'YOUTH'를 통해 폭넓은 음악 스펙트럼을 선보인 기현은 지난 7일 첫 방송을 시작으로 매주 월요일 오후 8시에 네이버 NOW. 'PLAY!'에서 팬들과 소통 중이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr