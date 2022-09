(사진=원슈타인 뮤비 캡처)

랩퍼 원슈타인 싱글 곡 ‘Cassie ($)’ MV 속 여주인공 김규리가 화제다.





지난 16일 공개된 원슈타인의 신곡 Cassie ($)는 원슈타인만의 매력적인 보이스와 중독적인 멜로디가 돋보이는 곡으로 공개와 동시에 팬들의 인기를 모으고 있다.





이와 함께 공개된 뮤직비디오 속 원슈타인과 함께한 주인공은 모델 김규리. 귀여우면서도 매력적인 외모와 섬세한 감정 연기로 한 편의 영화를 보는 듯한 비밀스러운 분위기와 신비롭고 스산한 컨셉을 김규리 만의 색으로 완벽하게 소화해 눈길을 사로잡았다.





패션 매거진은 물론 뷰티 화보, 광고, 뮤직 비디오 출연 등으로 많은 사랑을 받고 있는 김규리는 OST 강자인 가수 치즈의 ‘퐁당’ MV와 최근 신예 태웅의 ‘You'll be on that Island’ MV에도 출연해 꿈과 현실의 경계선에 선 연인들의 애절한 연기를 보이며 보는 이들의 마음을 저릿하게 만들었다.





주식회사 엘삭은 “김규리가 다양한 분야에서도 이름을 널리 알릴 수 있는 모델이 될 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.





한편, 앞으로의 가능성이 더욱 기대되는 모델 김규리가 다음에는 어떤 모습으로 찾아올지 기대된다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr