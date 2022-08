(사진 = MORE VISION (모어비전))

가수 박재범이 센스있는 티저를 공개하며 신곡 발매가 한 발짝 다가왔다.



박재범은 16일 0시 MORE VISION(모어비전) 공식 SNS를 통해 신곡 'Bite (바이트)'의 티저 이미지를 공개했다.



공개된 티저 이미지는 시원한 무드의 컬러 조화로 시선을 사로잡았다. 특히 곡 제목인 'Bite' 의미에 걸맞게 한 입 베어 문 자국을 위트 있게 표현한 이미지가 눈길을 사로잡는다.



문구 뒤로 보이는 배경 또한 돋보인다. 우주를 떠올리게 하는 공간 안에서 박재범이 신곡을 통해 어떤 이야기와 비주얼을 선보일지 팬들의 기대감과 궁금증을 더하고 있다.



박재범은 지난 3월 발매한 'GANADARA(가나다라) (Feat. 아이유)'로 음원 차트에서 롱런을 이어갔다. 지난 7월에는 'Need To Know (니드 투 노우)'를 발매하고 리스너들의 여름 감성을 저격하며 또 한 번 뛰어난 음악적 역량을 입증해왔다.



박재범은 음악 활동 외에도 엔터테인먼트사 MORE VISION(모어비전) 설립, 소주 브랜드 원소주(WON SOJU) 론칭 등 신선하고 색다른 행보로 대중에게 즐거움을 전달해왔다. 이에 신곡 'Bite'를 통해 보여줄 새로운 모습에도 이목이 쏠리고 있다.



한편, 박재범의 신곡 'Bite'는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

황은철 텐아시아 기자 edrt4@tenasia.co.kr