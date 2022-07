(사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 컴백을 확정했다.



소속사 C9엔터테인먼트 측은 27일 "CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)가 오는 8월 22일 다섯 번째 미니앨범 ''OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫)'을 발매한다"고 밝혔다.

이와 함께 CIX 공식 SNS를 통해 ''OK' Episode 1 : OK Not'의 스케줄러 이미지를 공개했다.

CIX는 지난해 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK (오케이 프롤로그 : 비 오케이)'를 통해 'OK' 시리즈의 포문을 열었다. 특히 타이틀곡 'WAVE (웨이브)'를 통해 거센 운명의 파도를 넘어 우리만의 속도로 함께 나아가겠다는 의지를 표현한 CIX는 청량함을 가득 담은 비주얼과 퍼포먼스를 선보이며 한층 더 성장한 역량을 발휘했다.

독창적인 세계관과 뛰어난 실력으로 커리어하이를 달성한 CIX는 약 1년간의 작업을 통해 'OK' 시리즈의 첫 번째 에피소드를 공개한다.

한편 CIX의 다섯 번째 미니앨범 ''OK' Episode 1 : OK Not'은 8월 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr