블랙핑크, 8월 컴백 앞서 'Ready For Love'로 예열

그룹 블랙핑크가 8월 컴백 앞서 인게임 콘서트 스페셜 트랙으로 예열한다.블랙핑크의 인게임 콘서트 스페셜 트랙인 'Ready For Love'가 뮤직비디오 형태로 제작돼 오는 29일 오후 1시에공개된다.'Ready For Love'는 서정적인 피아노 연주의 정적인 흐름을 깨고 전개되는 후렴구 시원한 드랍이 매력적인 곡이다. 원하는 것을 포기하지 않는 자세와 사랑에 대한 유연하면서도 견고한 마음을 담았다.블랙핑크는 이 노래 1절 음원과 퍼포먼스를 지난 주말 진행된 '배틀그라운드 모바일' 인게임 콘서트 [THE VIRTUAL]에서 처음 선보였다. 8월 본격적인 컴백을 앞두고 PUBGM과의 컬래버레이션을 통해 가상 세계로 영역을 확장한 것. 음원으로 정식 발표된 곡이 아닌, 인게임 콘서트를 위한 스페셜 트랙임에도 완곡과 풀버전 스토리를 기다리는 글로벌 팬들의 폭발적인 기대감을 불러일으켰다.실제로 인게임 콘서트 개최 당일 트위터 월드와이드 트렌드는 1위부터 5위까지 블랙핑크 관련 해시태그가 장악했다. 아울러 미국 빌보드, NME 등 유력 외신들은 블랙핑크의 신선한 행보를 주목하며 이들이 몰고올 역대급 컴백 프로젝트를 예견했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr