(사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴이 정규 4집 리패키지 앨범 ‘SECTOR 17’으로 컴백한다.



세븐틴은 28일 공식 SNS를 통해 7월 18일 발매되는 정규 4집 리패키지 앨범 ‘SECTOR 17’(섹터 17)의 프로모션 스케줄러 이미지를 공개했다.

세븐틴은 오는 7월 4일 트랙리스트를 시작으로 오피셜 포토 NEW HEIGHTS 버전, 오피셜 포토 NEW BEGINNING 버전, 하이라이트 메들리, 오피셜 티저를 차례로 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입하고 있다.



이날 프로모션 스케줄러 이미지에는 청량한 하늘과 초록 들판, 형형색색의 꽃들이 담겨 밝고 희망찬 무드를 선사한다. 특히 7월 6~7일에 공개되는 콘텐츠 명은 의문의 아이콘으로 표현돼 있어 무엇을 의미하는지 호기심을 자극했다.



세븐틴은 지난 26일 월드투어 ‘BE THE SUN’ 서울 공연 종료 직후 장내 LED 스크린을 통해 정규 4집 리패키지 앨범 ‘SECTOR 17’ 트레일러 영상을 깜짝 공개한 바 있다. 정규 4집 ‘Face the Sun’(페이스 더 선)을 통해 ‘태양’과 같은 존재가 돼 새로운 여정에 나서기를 선택한 세븐틴이 새 앨범 ‘SECTOR 17’로 어떤 모습을 보여 줄지 귀추가 주목된다.



한편 ‘BE THE SUN’ 서울 공연으로 월드투어의 출발을 알린 세븐틴은 북미와 아시아 아레나 투어, 일본 돔 투어까지 6개월에 걸친 월드투어를 펼친다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr