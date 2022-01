DAY6 원필 /사진제공=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스) 원필이 2월 7일 솔로 아티스트로 첫 걸음을 내딛는다.24일 소속사 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 원필 첫 정규 음반의 무드 필름을 깜짝 공개했다. 이에 따르면 원필은 다음달 7일 오후 6시 정규 1집 '필모그래피(Pilmography)'를 발표하고 감성 싱어송라이터의 진면모를 발휘한다.'Pilmography'는 원필(WONPIL)과 필모그래피(filmography)를 합한 단어로 상징성을 높였다. 원필은 DAY6와 그룹 첫 유닛 DAY6 (Even of Day)(데이식스 (이븐 오브 데이))를 통해 선보인 감수성과 폭넓은 음악 필모그래피를 첫 솔로 정규 음반에 가득히 담아냈다.원필은 공개된 무드 필름에서 몰입도 강한 연기를 펼쳤다. 신비로운 푸른빛 구슬을 만지며 골똘히 생각에 잠긴 원필은 거센 폭풍우가 부는 창문을 열고 무언가에 이끌린 듯 밖으로 몸을 내던지고 몽환적인 하늘을 거쳐 바다에 빠진다.이내 다시 본인이 있던 자리로 돌아온 그는 결심에 가득 찬 표정을 짓고 새로운 세상에 뛰어들듯 강렬한 빛을 향해 힘차게 나아간다. 한 편의 판타지 영화 같은 티저 영상과 점차 극적으로 흘러가는 배경 음악이 어떤 연관성이 있을지 궁금증을 자극한다.앞서 원필은 뮤지컬 '태양의 노래', 웹드라마 '일진에게 반했을 때' 등 연기에 도전했다. 본인의 첫 솔로 음반 티저에서도 풍부한 표정과 감정 표현력을 선보여 눈길을 끈다.원필은 2015년 9월 DAY6로 데뷔해 첫 앨범 'The Day'(더 데이)부터 미니 7집 'The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love'(더 북 오브 어스 : 네겐트로피 - 카오스 스왈로드 업 인 러브) 그리고 그룹의 첫 유닛 DAY6 (Even of Day) 미니 2집 'Right Through Me'(라이트 쓰루 미)에 이르기까지 작사, 작곡은 물론 악기 연주와 보컬까지 충만한 재능으로 '믿고 듣는 데이식스'의 명성을 쌓는데 힘을 보탰다. 일상 속 다양한 감정들을 음악적으로 표현하고 리스너들과 공감대를 형성한 원필이 데뷔 약 6년 5개월 만에 발표하는 첫 솔로 음반 'Pilmography'를 통해 들려줄 음악과 메시지에 기대가 집중된다.한편 원필의 첫 솔로 정규 앨범 'Pilmography'는 2월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr