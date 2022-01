GOT the beat /사진제공=SM엔터테인먼트

SM 프로젝트 유닛 갓 더 비트(GOT the beat)가 음악방송에 출연한다.19일 SM엔터테인먼트에 따르면 GOT the beat는 오는 27일 Mnet 음악순위 프로그램 '엠카운트다운'에 출연한다. 이들은 '스텝 백(Step Back)' 무대를 선보일 예정. 강렬한 음악과 퍼포먼스, 멤버들의 역대급 시너지로 시청자들을 매료시킬 전망이다.지난 3일 음원 공개된 'Step Back'은 중독성 강한 힙합 R&B 곡. 멤버들의 개성 있는 보컬과 뛰어난 가창력이 한층 완성도를 높였으며, 각종 음원차트 상위권에 오르는 등 좋은 반응을 얻고 있다.또한 'Step Back' 퍼포먼스는 경고하는 듯한 포인트 손동작과 압도적인 포스가 돋보이는 단체 대형 등 쿨하고 시크한 분위기의 안무로 구성됐다. 각 멤버별 등장 파트에 따라 따로 또 같이 다채롭게 변화하는 동선도 보는 재미를 더할 것으로 기대를 모은다.한편 GOT the beat는 SM 소속 여성 아티스트들이 테마별로 새로운 조합의 유닛을 공개하는 프로젝트 'Girls On Top(GOT)'(걸스 온 탑)의 첫 유닛이다. 보아를 비롯해 소녀시대 태연과 효연, 레드벨벳 슬기와 웬디, 에스파 카리나와 윈터 등 7명의 멤버들로 구성됐다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr