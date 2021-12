사진제공=RBW

밴드 원위(ONEWE)가 신보의 콘셉트 포토를 추가 공개했다.원위는 26일과 27일 공식 SNS를 통해 미니 2집 'Planet Nine : VOYAGER'의 콘셉트 포토를 선보였다.사진에는 '여행자'라는 의미의 앨범명 'VOYAGER'처럼, 미지의 행성 속 신비로운 공간을 탐험하는 원위의 모습이 담겼다. 플래시라이트를 켠 다섯 멤버는 호기심 가득한 표정이다.원위는 화이트 슈트로 스타일리시한 매력을 선보인 첫 번째 콘셉트 포토에 이어 캐주얼한 분위기가 돋보이는 두 번째 콘셉트 포토를 잇달아 공개해 추후 선보일 콘텐츠에도 관심이 집중된다.원위는 내달 4일 미니 2집 'Planet Nine : VOYAGER'를 발표한다. 전작 'Planet Nine : Alter Ego' 이후 7개월 만에 선보이는 신보이자, 원위의 아이덴티티인 '우주 시리즈'를 잇는 앨범이다.'Planet Nine : Alter Ego'가 미지의 영역에서의 또 다른 원위의 자아와 정체성을 담아냈다면, 'Planet Nine : VOYAGER'에는 원위만의 행성에서 새로운 발걸음을 내딛는 멤버들의 모습을 그려냈다. 신보에는 타이틀곡 '너의 우주는 (Universe_)'을 포함해 총 6개 트랙이 수록된 가운데, 모두 원위의 자작곡으로 채워졌다.원위의 미니 2집 'Planet Nine : VOYAGER'는 1월 4일 각 음원 사이트를 통해 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr