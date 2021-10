정엽 (사진=롱플레이뮤직)

브라운아이드소울 정엽이 가을 분위기를 담은 세 번째 싱글 에디션 ‘Look at the Sky’로 컴백한다.정엽은 지난 18일 공식 SNS를 통해 오는 22일 오후 6시에 발매되는 싱글 ‘Look at the Sky (Single Edition 3)’의 티저 이미지를 공개했다.공개된 이미지에는 촘촘한 철망 위로 푸른빛이 감돌아 가을의 심상을 불러일으키며, 이와 함께 민트색 컬러로 ‘Look At The Sky’ 타이포가 맨 위에 배치되어 있어 정엽이 세 번째 싱글 에디션으로 어떤 음악을 들려줄지 기대감을 더한다.앞서 봄을 담은 ‘Waltz For You’, 여름을 달린 ‘DRIVE(Feat. Leellamarz)’에 이어 오는 22일 공개되는 정엽의 계절 에디션 세 번째 싱글 ‘Look at the Sky’는 그동안 정엽이 들려준 차갑고, 쓸쓸한 가을 감성이 아닌 위로의 메시지를 담아내 리스너들의 공감을 불러일으킬 예정이다.정엽은 최근 인기리에 방영 중인 SBS 금토드라마 ‘원더우먼’ OST Part.2 ‘안아줄게요’의 가창자로 참여해 감미로운 목소리와 따뜻한 감성으로 시청자들의 공감을 이끌었다. 특히 독보적인 감성이 깃든 보컬을 통해 극 중 캐릭터들이 갖고 있는 외로움과 아픔을 한층 더 배가시켰다는 평을 받았다.차혜영 텐아시아 기자