블랙핑크 로제 솔로 공개 첫날

리사 대기실 방문 '응원'

블랙핑크 리사 로제 /사진=인스타그램

로제 /사진=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크 리사가 로제의 솔로 활동을 응원에 나섰다.15일 로제는 자신의 인스타그램에 "어제 누가 왔는지 보세요"라는 글과 함께 얼굴을 가린 여성과의 사진을 게재했다.로제의 해시태그를 통해 공개된 이 여성은 바로 블랙핑크의 리사. 리사는 블랙핑크 활동 중 앞머리를 고수해온 것으로 유명하다. 하지만 로제의 대기실엔 시원하게 이마를 드러내고 '깐리사'로 방문했다.로제는 부끄러워 하는 동료를 보호(?)하기 위해 리사를 자신의 품에 안기도 했다. 민낯을 가리기 위한 필사적인 모습이 귀여움을 자아냈다.한편 로제는 지난 14일 방송된 SBS ‘인기가요’에 출연해 솔로 싱글 1집 ‘R’의 타이틀곡 ‘On The Ground’와 서브타이틀곡 ‘Gone’ 두 곡 무대를 꾸몄다.로제는 화려한 세트를 배경으로 핫핑크 컬러의 튜브탑 미니 원피스를 입고 등장, 시선을 강탈했다. 이어 그는 이제껏 들어보지 못한 감미롭고 몽환적이면서 거친 매력의 보컬로 단숨에 듣는 이를 전율케 했다.로제의 솔로 싱글 앨범 'R'의 타이틀곡 ‘On The Ground’는 '항상 더 높은 곳을 바라보며 달려왔지만 정작 중요한 가치는 내 안에 있다'는 내용의 가사를 담은 곡이다.이 노래는 발매 첫날 미국을 비롯해 총 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오르며 단숨에 월드와이드 차트 정상까지 밟는가 하면, 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 톱50 차트에서 8위를 차지했다.아울러 스포티파이 24시간 스트리밍 횟수는 역대 한국 솔로 아티스트 최고인 것으로 집계돼 그의 세계적 영향력을 다시 한번 가늠하게 했다. 또 ‘On The Ground’ 뮤직비디오는 12일 공개 당일 하루 동안 유튜브에서 가장 많이 본 동영상 1위에 올랐으며, 현재 6000만 뷰를 돌파했다.김예랑 기자 norang@tenasia.co.kr