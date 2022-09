/사진제공=NEW

/사진제공=NEW

/사진제공=NEW

/사진제공=NEW

/사진제공=NEW

/사진제공=NEW

/사진제공=NEW

/사진제공=NEW

영화 '정직한 후보2'(감독 장유정)의 퍼스널 컬러 캐릭터 포스터와 더블 주둥이 패키지 캐릭터 영상이 공개됐다.16일 배급사 NEW는 ALL NEW 주둥이 군단의 코믹 케미스트리를 보여줄 영화 '정직한 후보2'의 퍼스널 컬러 캐릭터 포스터와 더블 주둥이 패키지 캐릭터 영상을 함께 공개했다.오는 28일 개봉하는 '정직한 후보2'는 화려한 복귀의 기회를 잡은 전 국회의원 주상숙(라미란 역)과 그의 비서 박희철(김무열 역)이 '진실의 주둥이'를 쌍으로 얻게 되며 더 큰 혼돈의 카오스로 빠져드는 웃음 대폭발 코미디.공개된 퍼스널 컬러 캐릭터 포스터는 각각 키 컬러와 함께 뻥 터진 종이 뒤로 캐릭터의 얼굴이 등장해 보는 재미를 선사한다. 먼저 진실의 주둥이를 손으로 틀어막은 채 놀란 눈을 하는 주상숙과 박희철 두 사람의 모습은 쌍으로 터진 환장의 케미스트리를 예고했다.여기에 "이번엔 쌍으로 와서 너무 힘들다…"는 대사와 함께 뭉크의 절규를 연상시키는 포즈를 취하고 있는 봉만식(윤경호 역), 알아서 잘 딱 깔끔하고 센스있는 공무원답게 날카로운 눈빛을 장착한 조태주(서현우 역), 커다란 리본 머리띠를 한 채 모두를 내려보는 듯한 시선의 봉만순(박진주 역), 영 앤 리치 CEO다운 냉철한 표정을 짓고 있는 강연준(윤두준 역)까지. 다채로운 매력으로 중무장한 캐릭터들은 흩어져도 웃기고 뭉치면 더 웃긴 ALL NEW 주둥이 군단에 대한 기대감을 높인다.더블 주둥이 패키지 캐릭터 영상에는 주상숙과 박희철, 봉만식과 봉만순, 조태주와 강연준의 콤비 플레이를 예고해 시선을 끈다. 쌍으로 터진 주둥이 주상숙과 박희철은 사고 치면 수습하기에 바빴던 1편 때와는 달리 엎친 데 덮치는 환장의 공조를 보여준다. "대한민국에서 가장 청렴한 땅으로 만들기 위해!", "만반의 준비를 해봤자 아니겠습니까?"라고 말하는 두 사람은 잘 맞는 듯하지만 뭔가 이상한 골 때리는 호흡을 보여준다.또한 "옛날엔 디카프리오 닮았다고 난리였는데", "웬만하면 평생 같이 살려고"라는 말로 주상숙의 속을 뒤집어 놓는 봉만식, 봉만순 남매가 짧은 대사만으로도 눈치 제로 주둥이의 등장을 암시한다. 그뿐만 아니라 두 사람의 엄마이자 주상숙의 시어머니가 "애들이 참 착해"라고 말하는 모습은 대사는 패키지여서 더 강한 세 사람의 눈치 제로 주둥이를 예고했다.마지막으로 강원도청의 일잘러 조태주와 영 앤 리치 CEO 강연준은 굴러 들어온 주둥이로 극에 재미를 더한다. "황소처럼 일하는 우리 지사님 말고 누가 있습니까!"라고 말하며 주상숙의 오른팔 자리를 위협하는 조태주와 건실한 CEO처럼 보이지만 실은 모략을 세우고 있는 빌런 강연준이 '정직한 후보2'에 어떤 굴러 들어온 빅 웃음을 선사할지 관심이 집중된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr