그룹 하이라이트(HIGHLIGHT)가 잃어버렸던 팀명 ‘비스트(BEAST)’로 신곡 ‘없는 엔딩’을 발표한다.하이라이트(윤두준, 양요섭, 이기광, 손동운)는 16일 오후 6시, 비스트 이름으로 여섯 번째 미니앨범 From Real to Surreal(프롬 리얼 투 서리얼)의 선공개곡 ‘없는 엔딩’을 발매한다.이번 신곡은 하이라이트가 비스트라는 이름으로는 지난 2016년 발매한 정규앨범 ‘Highlight (하이라이트)’ 이후 9년여 만에 선보이는 신곡이다. 지난해 ‘비스트’ 상표권 사용 합의 소식을 전한 하이라이트는 이달 미니 6집 컴백에 앞서 수록곡 ‘없는 엔딩’을 비스트 팀명으로 정식 발매하게 됐다.하이라이트는 이번 ‘없는 엔딩’을 통해 비스트로서 추억을 새롭게 이어가며, 변함없는 탄탄한 음악성과 함께 팬들을 향한 진심을 전한다. 이들의 특별하고도 유의미한 행보가 하이라이트와 오랜 팬들이 지나온 값진 시간을 되새기고, 단단한 유대감을 확인하는 계기가 될 것으로 보인다.‘없는 엔딩’은 지나간 인연을 영화 엔딩에 비유한 발라드로, 이별의 아쉬움과 추억을 섬세하게 담아냈다. 하이라이트 특유의 짙은 감성과 조화로운 보컬 케미가 곡의 몰입도를 더한다.하이라이트와 비스트는 그동안 ‘비가 오는 날엔’, ‘12시 30분’, ‘리본 (Ribbon)’, ‘니가 보고 싶어지면’, ‘괜찮겠니’, ‘All My Life’ 등 수많은 발라드 명곡을 남기며 리스너들의 사랑을 받아왔다.‘없는 엔딩’은 이날 오후 6시 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr