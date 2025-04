키키/ 사진 = 스타쉽엔터테인먼트

아이브 동생 그룹 키키가 금융 브랜드의 앰버서더가 됐다.키키(KiiiKiii : 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)는 카카오뱅크의 첫 브랜드 앰버서더로서 '카카오뱅크 mini'와 연계한 다양한 캠페인에 나설 예정이다.키키는 앰버서더 활동을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이며 특유의 기분 좋은 에너지와 '젠지미'로 활약을 펼칠 전망이다. 키키는 국내외 패션 매거진 커버를 장식하는 등 다방면에서 활동을 이어가고 있다. 이 가운데 금융권까지 뻗은 영향력을 보여줘 눈길을 끈다.키키는 정식 데뷔 전 데뷔 앨범 '언컷 젬(UNCUT GEM)'의 타이틀곡 'I DO ME(아이 두 미)'를 선공개하며 파격적인 프리 데뷔에 나섰다. 3주간 음악방송과 다양한 콘텐츠를 통해 멤버들의 매력과 탄탄한 실력을 뽐낸 이들은 강렬한 첫인상을 남겼다.이들은 지난 24일 '언컷 젬' 앨범을 발매, '아이 두 미'를 비롯해 'DEBUT SONG'(데뷔 송), 'GROUNDWORK'(그라운드워크), 'THERE THEY GO'(데어 데이 고), 'BTG'(비티지), '한 개뿐인 (ONE OFF)'까지 6개의 다채로운 곡으로 팀의 정체성을 각인시켰다. 키키는 후속곡 'BTG'로 각종 음악방송에 출연한다.키키의 직속 선배 그룹인 아이브의 장원영과 안유진은 각각 우리은행과 하나은행 모델로 활동하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr