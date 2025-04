가수 제니/사진제공=OA엔터테인먼트(ODDATELIER), Rich Polk, Christopher Polk

그룹 블랙핑크 제니(JENNIE)가 K팝 솔로 아티스트 최초로 미국 대중음악 시상식 '빌보드 위민 인 뮤직'에서 수상의 영예를 안았다.제니는 지난 29일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터(YouTube Theater)에서 열린 '빌보드 위민 인 뮤직 2025'(Billboard's Women in Music 2025)에 참석해 '글로벌 포스상'(Global Force Award)을 수상했다.글로벌 포스상을 수상한 제니는 팬들에게 고마운 마음을 전하며 "많은 사람들에게 영감을 주는 아름다운 여성들로 가득 찬 이곳에서 글로벌 포스상을 받게 돼 정말 영광이고 자랑스럽다. 저는 전 세계의 모든 여성들에게서 영감을 받는다. 앞으로도 많은 사람들에게 좋은 영향을 줄 수 있는 사람이 되고 싶다"라고 소감을 밝혔다.'빌보드 위민 인 뮤직'은 한 해 음악산업에 큰 영향을 끼친 최고의 여성 아티스트, 크리에이터, 프로듀서, 경영진 등을 선정해 시상하는 시상식이다. 앞서 빌보드는 제니에 대해 "독보적인 제니는 솔로 활동을 시작하면서 폭발적인 글로벌 영향력을 인정받았다"라고 소개한 바 있다.제니는 최근 발매한 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'(루비)로 최초, 최고 기록을 계속해서 경신하며 글로벌 신드롬을 일으켰다. 'Ruby'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 2주 연속 차트인했고, 타이틀곡 'like JENNIE'(라이크 제니)는 빌보드 '글로벌(미국 제외)' 차트와 '글로벌 200' 차트에서 2주 연속 '톱10'에 올랐다.이와 함께 제니는 'Ruby'로 영국 오피셜 앨범 차트 'TOP100'(3월 14일 자)에 3위로 진입하며 K-팝 여성 솔로 가수 최고 기록을 썼고, 올해 최초로 해당 차트에 3주 연속 이름을 올린 K-팝 아티스트가 됐다.한편, 제니는 솔로로 내달 13일과 20일 미국 최대 규모의 음악 페스티벌 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival)에 출연한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr