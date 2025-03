사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 육준서가 이시안과의 현실 커플 여부에 대해 답을 회피했다.29일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 '솔로지옥 시즌4' 인기 출연자 육준서가 등장했다.UDT 출신 화가 겸 배우 육준서는 "오랜만에 인사드린다"며 인사를 건넸다.전현무는 "연애 프로그램은 진정성이 생명인데, '솔로지옥' 전 시즌을 통틀어 가장 '진정성' 넘치는 출연자로 칭찬받았다"고 감탄했다.육준서는 "감사하게도 그런 호칭을 주셨는데, 저는 저대로 한 거"라고 덤덤한 모습을 보였다. 그러면서 "한 가지 다짐한 건 진실한 마음, 꾸미지 말자고 생각했다. 막상 방송된 걸 보니 너무 진정성 있게 했나 조금 후회했다"고 털어놨다.최근 연애 프로그램에서 배우 황동주와 최종 커플이 된 이영자는 "그 안에서는 진심으로 할 수밖에 없다"고 공감했다. 이어 "문자로 연락 중이다. 밥 잘 먹으라고 해서 식사 하고 또 하고 있다"며 설렘을 표현했다.송은이는 "이시안 씨와 현커인가?"라고 돌직구 질문을 던졌다. '솔로지옥4'에서 최종 커플이 됐던 이시안은 "현커도 하고 공개 연애도 하고 싶다"고 밝혔던바.윤준서는 "어딜 가든지 첫 번째로 받는 질문"이라면서 "최근 통화는, 기억력이 안 좋은데 엊그제인 것 같다"고 말했다. "어젯밤에 통화했냐"는 전현무의 추궁에 그는 "시안이가 너무 바빠서 저녁에 통화하게 되더라"고 고백했다.누리꾼이 찾아낸 '현커 증거'가 공개됐다. 먼저 이시안 미국 여행 사진에 찍힌 휴대전화가 육준서 휴대전화라는 것. 깨진 위치가 같았기 때문. 동반 미국여행 의혹에 육준서는 "해외여행 제발 가고 싶다. 못 간지 4~5년 정도 된 것 같다"고 말했다.둘이 몰래 손잡았다는 사진을 본 육준서는 "엄지 방향이 시안이 손일 수가 없다"고 설명했다. 이에 전현무는 "뭐 증거를 이따구로 가져왔냐"며 투덜거려 폭소를 유발했다.육준서는 연애 스타일에 대해 "실제로 누구를 만나도 연애를 공유하는 편은 아니"라며 대답을 피했다. 유병재는 "그럴 거면 전 세계 공개하는 '솔로지옥4'에 왜 나갔냐"고 일침해 웃음을 선사했다."다 같이 만나고 다 같이 연락한다"고 밝힌 육준서는 "YES or NO 이분법으로 대답 못 한다"며 커플 여부를 밝히지 않아 궁금증을 자아냈다.한편, 육준서 매니저는 "육준서가 잘생기고 멋진 캐릭터로 통하는데, 실제로는 모자란 개그캐다. 본업할 때 멋진 편"이라고 설명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr