안율, 청량미 무슨 일이야…얼굴 깡패 비주얼

가수 안율이 티저 영상을 공개했다.안율은 27일과 28일 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 'Heart On Fire'의 티저 영상을 공개했다. 영상 속 안율은 방에서 게임을 즐기는 너드와 에너지 넘치는 청량미 가득한 소년의 반전 매력을 뽐냈다.이와 함께 봄의 청량함과 싱그러움을 담아낸 멜로디에 맞춰 감미로운 보이스와 퍼포먼스를 펼치는 안율의 모습은 기존보다 더욱 성숙해진 실력과 매력을 예고하며 음원 발매에 대한 기대감을 높였다.이날 공개된 안율의 신곡명은 'Heart On Fire'다. 심장에 불이 붙은 듯 좋아하는 이를 향한 마음을 담아낼 이번 신곡에서 안율은 청량하면서도 러블리한 에너지로 리스너들에게 산뜻한 즐거움을 선사할 예정이다.한편 안율의 아이돌 데뷔곡 'Heart On Fire'는 오는 4월 2일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr