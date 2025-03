&TEAM/ 사진 제공=하이브 레이블즈

그룹 &TEAM(앤팀)의 신보 분위기를 엿볼 수 있는 콘텐츠가 공개됐다.&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 지난 24일 팀 공식 SNS에 세 번째 싱글 'Go in Blind'(고 인 블라인드) 콘셉트 클립을 게재했다. 전투를 준비하듯 의미심장한 아홉 멤버의 모습이 담긴 영상이다.영상에서는 멤버들의 결연한 의지가 느껴진다. 리더 의주를 시작으로, 아홉 멤버 각각의 매력과 거침없이 나아가는 &TEAM이 포착됐다. 팀의 정체성이기도 한 늑대를 연상하게 하는 장면도 등장했다. 서로 다른 방식으로 공격과 방어 태세를 갖춘 &TEAM은 강렬한 눈빛과 함께 자신들의 존재를 세상에 알릴 준비를 마쳤다는 것을 암시했다.&TEAM은 다음 달 23일 세 번째 싱글 'Go in Blind' 발매를 앞두고 콘셉트 포토, 영상 등을 차례로 선보이고 있다. 'Go in Blind'는 지난해 사계절을 모티브로 한 앨범 시리즈를 통해 하나 된 &TEAM의 새로운 이야기로, 누구도 넘볼 수 없는 자신들의 영역을 증명하기 위해 정면 돌파하는 아홉 멤버의 모습을 그린다.&TEAM은 신보 발매 이후 한국과 일본 포함 9개 도시에서 진행되는 첫 아시아 투어에 나선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr