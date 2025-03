사진=텐아시아DB

'My name is 가브리엘'에 이어 '굿데이'까지, 2연타 흥행 부진을 겪는 김태호 PD가 '지구마불 세계여행' 시즌 3(지구마불3)로 돌아온다.20일 오전 서울 마포구 상암DMC 쇼킹케이팝센터에서 '지구마불3' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김태호 PD와 김훈범 PD, 그리고 출연자인 빠니보틀·원지·곽튜브가 참석했다.'지구마불3'는 여행 크리에이터 빠니보틀, 원지, 곽튜브가 김태호 PD가 설계한 세계여행 부루마불 게임에 참여해 주사위에 운명을 맡기며 다양한 미션을 수행하는 예능 프로그램이다. 이번 시즌에서 출연자들은 '지구마불 테마파크'라는 새로운 콘셉트를 통해 더욱 확장된 스케일에서 다채로운 미션을 수행할 예정이다.김태호 PD가 연출했던 JTBC 예능 'My name is 가브리엘'(이하 '가브리엘')은 지난해 1%대의 시청률을 기록했다. 그러나 김 PD는 이 프로그램에 대해 "행복하게 촬영했다"고 했다. 그는 "'가브리엘'은 글로벌 포맷을 고려해 기획한 콘텐츠였다. 제작 전부터 유통 및 광고를 통해 제작비 이상의 수익을 냈고, 현재도 여러 곳과 포맷 협의를 진행 중"이라며 "무엇보다 내가 전하고 싶은 메시지를 담아 만족스러웠다"고 했다.현재 방송 중인 MBC '굿데이'는 3~4%대 시청률을 보이며 다소 아쉽다는 평가를 받고 있다. 더불어 출연자 김수현이 김새론 관련 논란에 휩싸여 이슈가 가중되는 상황. 김 PD는 "'굿데이'는 음악이 형성되는 과정을 보여주는 게 중요한데, 이 과정이 예상보다 길어지면서 중간에 다양한 모습을 보여주지 못해 아쉽다"면서도 "세계 여러 나라에서 좋은 성적을 내고 있기 때문에 후반부에는 더욱 의미 있는 결과가 나올 것이다. 기대해 달라"고 전했다.김 PD는 "'무한도전'을 방송했던 2008년부터 늘 '위기'와 '시험대'라는 말을 들어왔다. 그런 과정이 없으면 오히려 내가 잘하고 있는지 의심이 들 수 있다"며 "완성형이 되는 순간 새로운 것을 시도하기 어려워진다. 부족한 점이 오히려 새로운 아이디어를 고민하게 만드는 원동력이 됐다. 거친 바람이 불 때 더욱 많이 고민하게 되고, 바람을 막아주며 안에 있는 어린 새싹들이 잘 자라도록 돕는 게 내 역할"이라고 밝혔다.김 PD는 '지구마불'에 대해 "내가 만든 콘텐츠 중 가장 마음에 든다"며 "새로운 콘텐츠를 연출하겠다는 욕심보다 젊은 후배들에게 기회를 주고 싶다는 생각으로 만든 프로그램"이라고 설명했다. 이어 "'지구마불' 시즌 4가 언제, 어떻게 진행될지는 아직 모르지만, 새로운 모습으로 찾아오지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.김훈범 PD는 "시즌 1에 비해 출연자들의 역량이 많이 좋아졌다. 처음엔 유튜브 감성이 강했다면, 이제는 방송 감성이 더해졌다. 시청자들에게 만족감을 주는 방법을 익히면서도 본인들도 만족하는 법을 터득한 점이 인상적"이라고 평가했다.세 명의 크리에이터도 '지구마불'을 통해 성장했다고 밝혔다. 빠니보틀은 "시즌 1 때는 책임감이 부족했는데, 시즌이 거듭될수록 주인 의식이 생겼다. 이제는 세 명이 자기 채널처럼 이야기를 주고받으며 방송인으로서 성장했다"고 말했다.원지는 "'지구마불'을 통해 방송 제작에 대한 이해도가 높아졌다. 유튜브에서는 내가 찍고 싶은 걸 찍었지만, 방송에서는 게스트의 매력을 살리는 방식으로 편집해야 한다는 점을 배웠다. 개인 유튜브에도 많은 도움이 되고 있다"고 설명했다.곽튜브는 "'지구마불'이 사실상 고정 출연하는 첫 방송이었다. 이전에는 소규모 팀과 함께 촬영했지만, 이번 기회를 통해 방송 시스템을 이해하고, 제작진과의 호흡을 맞추는 법을 배울 수 있었다"고 말했다.'지구마불3'는 오는 22일 토요일 오후 7시 50분 ENA에서 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr