'비주얼 폭발' 세이마이네임 단체 포토타임 직캠 [TV10]

그룹 세이마이네임(SAY MY NAME/히토미, 메이, 카니, 소하, 도희, 준희,승주)이 12일 서울 마포구 쇼킹케이팝센터에서 열린 두 번째 EP 'My Name Is...(마이 네임 이즈)' 쇼케이스에 참석했다.타이틀곡 'ShaLala'는 꿈을 찾아 나선 친구들이 새로운 세상에서 만나게 될 여러가지 일들에 대해 설렘과 기대를 느끼는 마음을 담았다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr