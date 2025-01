킥플립 민제/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 킥플립이 소속사 JYP 선배 아티스트들에게 받은 조언을 전했다.킥플립(계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현)은 20일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 데뷔 기념 쇼케이스를 열었다.데뷔를 앞둔 킥플립에게 데이식스, 스트레이 키즈 등 JYP 선배 아티스트들이 조언을 아끼지 않았다. 특히 데이식스 영케이는 수록곡 'WARRIORS'(워리어스)를 단독 작사하며 지원 사격에 나섰다. 이날 민제는 "영케이 선배님께서 저희 녹음에 참여해 주시고 조언을 해 주셨다"고 말했다. 이어 "항상 어떤 팀이든 막내가 자유로운 팀이 오래 간다는 말씀을 해 주셨다. 저희는 이미 막내를 잘 챙겨주고 즐거운 팀 분위기가 형성돼 있기 때문에 앞으로도 이런 좋은 분위기를 이어가면 좋겠다고 생각했다"고 전했다.지난해 완전체 재계약에 성공하며 멤버들간 끈끈한 관계를 과시한 스트레이 키즈 멤버들도 조언을 건넸다. 주왕은 "스트레이 키즈 창빈 선배님과 아이엔 선배님이 7년이든, 10년이든 팀이 오래 가려면 팀워크가 좋아야 된다고 하셨다"고 말했다. 그는 "만약 싸울 일이 있더라도 화해할 마음으로 싸워야 된다고 했다. 그럼 팀이 오래 갈 수 있다고 하더라"고 덧붙였다.첫 미니 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇)에는 타이틀곡 'Mama Said (뭐가 되려고?)'를 필두로 '응 그래', 'WARRIORS'(워리어스), 'Knock Knock'(낙 낙), 'Like A Monster'(라이크 어 몬스터), '내일에서 만나'까지 총 6트랙이 수록된다. 특히 계훈, 아마루, 동화, 민제는 각각 타이틀곡을 비롯한 일부 수록곡 작사에 참여해 데뷔 앨범부터 음악적 잠재력을 뽐낸다. 3번 트랙 'WARRIORS'는 JYP 선배 아티스트 DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 단독 작사를 맡았다.그룹명 킥플립은 발끝으로 보드를 360도 회전시키는 고난도 스케이트 보딩 기술에서 차용했다. 기존의 것에 얽매이지 않고 새로운 활약을 보여주겠다는 차세대 K팝 슈퍼 루키의 당찬 각오를 전한다.킥플립의 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'은 이날 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr