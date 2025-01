그룹 브브걸/사진 제공=GLG

오늘 브브걸의 새 싱글이 드디어 베일을 벗는다.그룹 브브걸(BBGIRLS, 민영·은지·유나)은 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 싱글 'LOVE 2(러브 투)'를 발매한다.'LOVE 2'는 브브걸이 2023년 발매한 더블 싱글 'ONE MORE TIME(원 모어 타임)' 이후 약 1년 5개월 만에 선보이는 신보다. 위기를 딛고 더욱 단단해진 브브걸이 선사하는 가슴 벅찬 이야기가 담긴다.이번 신보는 카라, 인피니트, 레인보우 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 스윗튠이 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다. 브브걸은 색다른 변신이 담긴 신곡을 통해 글로벌 K팝 팬들을 사로잡을 예정이다.지난 2011년 브레이브걸스로 데뷔한 브브걸은 '변했어', 'HIGH HEELS(하이힐)', '운전만해(We Ride)' 등 다양한 앨범으로 대중과 만났다. 특히 'Rollin'(롤린)'과 '운전만해'가 연달아 역주행에 성공하며 '역주행의 아이콘', '서머퀸'으로 큰 사랑을 받았다.이후 2023년 브브걸로 그룹명을 변경했으며 같은 해 'ONE MORE TIME'을 발매했다. 동시에 멤버들은 각종 예능프로그램, 유튜브 채널 등을 통해 활발한 소통을 이어왔다. 이에 브브걸이 이번에는 어떤 음악과 퍼포먼스로 팬들 앞에 설지 기대가 모인다.한편 GLG와 손잡고 두 번째 싱글 'LOVE 2'를 처음 선보이는 브브걸은 각종 음악방송 및 온·오프라인 콘텐츠를 통해 활발한 컴백 활동을 시작한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr