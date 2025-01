사진=더블랙레이블

가수 태양이 앙코르 콘서트 공연의 회차를 추가하며 더 많은 팬들과 만난다.소속사 더블랙레이블은 14일 공식 SNS를 통해 태양의 앙코르 콘서트 'TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] ENCORE'의 추가 오픈 소식을 전했다.오는 2월 1일(토) 개최를 앞둔 'TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] ENCORE'는 지난주 티켓 오픈과 동시에 전석이 매진되는 기염을 토했다. 이와 같은 뜨거운 성원에 힘입어 1회차 공연이 추가됐고, 태양은 오는 2월 1일(토)과 2일(일) 양일간 인천 중구 인스파이어 아레나에서 팬들을 만난다.새롭게 오픈되는 2일 공연은 인터파크 티켓을 통해 예매할 수 있으며, 오는 16일 오후 12시부터 1인 4매에 한하여 일반 예매가 진행된다.지난해 8월 서울 공연을 시작으로 8개 도시에서 투어를 진행한 태양은 2025년에도 글로벌 투어 일정을 소화하며 팬들을 만날 예정이다. 투어의 정점을 찍을 이번 국내 앙코르 콘서트는 더 많은 팬들과의 교감을 위해 관객 규모를 확대한 만큼, 더욱 웅장하고 볼거리 넘치는 공연으로 재탄생할 전망이다.한편, 태양의 앙코르 콘서트 'TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] ENCORE'는 오는 2월 1일(토)과 2월 2일(일) 양일간 인천 중구 인스파이어 아레나에서 개최된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr