/사진 = 플레디스엔터테인먼트

그룹 세븐틴 유닛 부석순(승관, 도겸, 호시)이 신곡 ‘청바지’로 돌아온다.플레디스 엔터테인먼트는 6일 0시 세븐틴 공식 SNS에 부석순 싱글 2집 ‘TELEPARTY’(텔레파티)의 트랙리스트를 게재했다. 이에 따르면 신보에는 타이틀곡 ‘청바지’를 비롯해 수록곡 ‘Happy Alone’(해피 어론)과 ‘사랑 노래’ 등 총 3곡이 실린다.타이틀곡 제목 ‘청바지’는 ‘청춘은 바로 지금’을 줄인 말이다. 부석순은 이 곡을 통해 ‘지금 이 순간이 행복하다면 나이와 상관 없이 누구나 청춘’이라는 메시지를 특유의 유쾌한 에너지로 전할 전망이다.세븐틴의 수많은 히트곡을 만든 우지와 범주가 ‘청바지’를 포함한 전곡 작사·작곡에 참여했다. 또한 부석순 세 멤버 모두 신보에 실린 모든 곡의 노랫말을 함께 써 진정성을 더했다. ‘거침없이’와 ‘파이팅 해야지 (Feat. 이영지)’를 잇는 새로운 히트곡이 탄생할지 주목된다.부석순은 앞서 오피셜 포토 2종과 멤버 프로필 포스터를 공개해 신보에 대한 힌트를 전했다. 6일 오후 6시에는 신곡 음원 일부를 미리 들을 수 있는 하이라이트 메들리가 베일을 벗는다. 7일에는 티저 2종이 추가 공개될 예정이다.‘TELEPARTY’는 ‘텔레파시(TELEPATHY)’와 ‘파티(PARTY)’를 결합한 단어로, ‘세상 모든 이들과 텔레파시로 연결된 파티’를 의미한다. 올해 상반기부터 심혈을 기울여 기획·제작한 앨범인 만큼, 완성도 높은 음악이 기대된다.한편 부석순이 속한 세븐틴은 오는 18~19일 불라칸 필리핀 스타디움, 25~26일 싱가포르 내셔널 스타디움, 2월 8~9일 자카르타의 자카르타 인터내셔널 스타디움, 15~16일 방콕 라차망갈라 내셔널 스타디움에서 ‘세븐틴 라이트 히어 월드 투어 인 아시아’(SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA)를 개최할 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr