사진=Stone Music Entertainment 제공

배우 유연석이 출연 중인 드라마 OST를 가창한다. 앞서 '눈물의 여왕' 김수현, '선재 업고 튀어' 변우석이 OST를 불러 인기를 끈 바 있다.MBC 금토드라마 '지금 거신 전화는' 측은 4일 오후 6시 전 음원 사이트를 통해 마지막 OST 유연석의 'Say My Name'을 발매한다.OST는 극 중 홍희주(채수빈)를 향한 백사언(유연석)의 애틋한 마음을 담은 곡으로, 더욱 깊어진 어른 멜로 감성으로 안방극장을 설렘으로 가득 채운 유연석이 직접 가창에 참여하며 곡의 특별함을 더했다.유연석은 단순한 가창을 넘어 가사 작업에도 적극적으로 참여하며 작품에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 그는 곡의 핵심 키워드로 '노을'을 제안, 곡의 감성과 메시지를 더욱 풍성하게 완성하며 감동을 배가시켰다.유연석의 감미로운 목소리로 완성된 'Say My Name'은 드라마 마지막 화에 삽입되어 시청자들에게 깊은 감동과 여운을 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.5일 정오에는 유연석의 'Say My Name'을 비롯, 드라마를 수놓은 스코어트랙들이 모두 포함된 '지금 거신 전화는'의 OST 합본이 공개될 예정으로, 종영의 아쉬움을 달랠 수 있는 선물이 될 전망이다.'지금 거신 전화는'은 4일 오후 9시 50분 방송되는 12회를 끝으로 막을 내리며, 마지막 OST인 유연석의 'Say My Name'은 이날 오후 6시 전 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr